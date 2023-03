VICENZA – La Polizia arresta due pregiudicati

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a due ordini di carcerazione emessi, nei confronti di altrettanti individui pluripregiudicati, a seguito delle indagini esperiti dalla Divisione Anticrimine e dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza.

Personale della Divisione Polizia Anticrimine ha dato esecuzione al Decreto di carcerazione a carico di P.A., nato nel 1984 in Serbia, domiciliato a Vicenza, condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 ed Euro 4.000 di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravato. Lo stesso, pluripregiudicato con precedenti penali per delitti contro il patrimonio, violazione del C.D.S, porto d’armi o oggetti atti ad offendere, a seguito dei controlli di polizia non veniva trovato presso il proprio domicilio dove doveva scontare la misura degli arresti domiciliari.

A seguito delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa la Divisione Polizia Anticrimine provvedeva a segnalarlo all’Ufficio di Sorveglianza di Verona che decideva di sospendere la misura con il contestuale accompagnamento presso il carcere. Pertanto gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura lo conducevano presso la Casa Circondariale di Vicenza.

Nella stessa giornata, personale della Squadra Mobile ha arrestato C.C. nato in Romania nel 1985, ed ha proceduto successivamente all’accompagnamento dello stesso presso la Casa Circondariale di Vicenza, per l’espiazione della pena detentiva della semilibertà, emessa dal Tribunale di Trieste.