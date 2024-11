Vicenza – Intervento dei Carabinieri rassicura una donna in ansia per la madre anziana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte del 26 novembre, intorno alle 2:00, un gesto di attenzione e vicinanza dei Carabinieri di Vicenza ha permesso di rassicurare una famiglia preoccupata per le sorti di una loro cara. La figlia di una donna di 97 anni, residente a ridosso del centro storico, aveva contattato i militari dopo non essere riuscita a mettersi in contatto con la madre. La donna, che vive in Toscana, temeva per la salute dell’anziana, che in quel momento non aveva nessuno a cui rivolgersi.

I Carabinieri, dopo aver verificato che la signora non fosse ricoverata in ospedale, si sono prontamente recati presso la sua abitazione. Lì hanno constatato che l’anziana era in buone condizioni di salute e che il problema era dovuto semplicemente al telefono cellulare scarico.

Grazie all’intervento tempestivo e alla sensibilità dimostrata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, la signora è stata aiutata a contattare la figlia, riportando serenità all’intera famiglia.

Questo episodio sottolinea non solo l’efficienza operativa dell’Arma dei Carabinieri, ma anche il loro ruolo fondamentale come presidio di sicurezza e sostegno sociale, in particolare verso le persone più fragili, come gli anziani che vivono soli.

L’Arma ribadisce il proprio impegno quotidiano a essere un punto di riferimento per i cittadini, garantendo non solo la tutela delle persone, ma anche il benessere delle famiglie, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Grazie alla prontezza e alla professionalità dei Carabinieri, tutto si è risolto per il meglio, con grande sollievo per i familiari e per la comunità.