Vicenza – In un anno la Polizia Locale ha sequestrato 12 mila dosi di droga

È tempo di bilanci per il Settore operativo di polizia giudiziaria della polizia locale di Vicenza. Dopo un anno di lavoro intenso e ricco di risultati, questa mattina al comando di strada Soccorso Soccorsetto, il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, assieme al comandante Massimo Parolin, al commissario Guido Guglielmi e al vice commissario Alessandro De Franciscis, ha presentato una relazione con tutte le attività svolte rispettivamente dal Nos (nucleo operativo speciale), dall’Unità cinofila e dalla Squadra antidegrado nel corso del 2024.

«Il tema della sicurezza urbana è centrale per l’amministrazione comunale e i numeri che presentiamo oggi ne sono una testimonianza – le parole del sindaco Possamai -. Il prezioso lavoro svolto nel corso del 2024, in sinergia, dal Nos e dalla Squadra antidegrado della polizia locale ha infatti prodotto risultati concreti e tangibili: basti pensare alla netta diminuzione del problema dei bivacchi per strada in centro storico, passati negli ultimi due anni da 30 a meno di 10. Fondamentale poi la lotta, fatta non solo di repressione ma anche di prevenzione, all’odioso fenomeno del microspaccio da parte degli agenti, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. L’obiettivo è dunque quello di continuare su questa strada, contro il degrado urbano e a favore di una Vicenza sempre più sicura. Questa è l’occasione anche per ringraziare la polizia locale di Vicenza per il lavoro che quotidianamente svolge a servizio della nostra città».

Il Nos

L’Unità Nos (nucleo operativo speciale), diretta e coordinata dal vice commissario Alessanro De Franciscis, ha messo in atto 200 controlli antidroga. L’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti su strada, ha portato i seguenti risultati: circa 400 persone identificate, la maggior parte straniere, di cui oltre 200 gravati da pregiudizi di carattere penale inerenti soprattutto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti; 48 persone sottoposte ai rilievi fotodattiloscopici (impronte digitali, fotografia fronte e lato); 25 persone deferite all’autorità giudiziaria per reati vari diversi dai reati in materia di stupefacenti.

Sono state 137 le operazioni con esito positivo mirate al contrasto dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti che hanno portato a loro volta a importanti risultati: 36 persone deferite all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di spaccio e/o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 13 persone arrestate in flagranza per il reato di spaccio e/o detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; circa 11.460 dosi di sostanza stupefacente sequestrate tra marijuana, eroina, cocaina e hashish; più di 14.400 euro in contanti sequestrati perché ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio; 126 persone segnalate al Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti; 96 perquisizioni d’iniziativa eseguite su persona o in appartamento, con un riscontro positivo su 63 di queste, 1 arma bianca sequestrata durante i controlli dei soggetti che abitualmente frequentano le aree verdi della città; 25 interventi in cui è stato prestato ausilio ad altre forze di polizia; infine, 4 persone arrestate per altri tipi di reato diversi dagli stupefacenti.

Fondamentale in circa 100 interventi, l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza in dotazione al comando. Tra questi, 40 interventi mirati al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti che ha permesso di individuare e bloccare in flagranza i soggetti dediti all’attività di spaccio; 30 occasioni dove è stato possibile fornire alle altre forze di polizia statali, e al settore di polizia giudiziaria interna, fotogrammi utili alle loro indagini; 21 recuperi di immagini relative a sinistri stradali; diversi casi in cui hanno favorito l’individuazione e l’identificazione di autori di alcuni reati predatori e di danneggiamento di strutture pubbliche e private.

Gli agenti del Nos, attraverso un lungo lavoro di appostamenti e controlli, sono inoltre riusciti a individuare diversi spacciatori che operavano all’interno delle loro abitazioni, grazie anche alle segnalazioni ricevute in merito a movimenti sospetti in appartamenti privati. L’ufficio del nucleo ha poi gestito più di 850 mail e circa 1100 pec riguardanti atti inviati dalle segreterie dei Pubblici ministeri di turno, Questura e altre forze di polizia inerenti alle operazioni effettuate. Sono state circa 300 le segnalazioni o esposti, tramite pec o mail, giunte al nucleo da parte dei cittadini, alle quali è stata data una risposta individuale tramite contatto diretto del segnalante e con gli opportuni controlli sul territorio.

Nel 2024 è infine continuata la collaborazione attiva con l’Upgsp (ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) della Questura, con i carabinieri, con il Settore contrasto stupefacenti della Guardia di finanza (Nucleo Pef) e il Nucleo mobile della stessa Guardia di finanza.

L’Unità cinofila

Nel corso dello scorso anno l’Unità cinofila è stata fondamentale per gli interventi effettuati in autonomia, oltre che di indispensabile supporto al personale del Nos e, coralmente, alle altre forze di polizia dello stato per la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’unità è poi stata utilizzata in numerosi controlli nei luoghi di aggregazione dei giovani, nelle aree verdi e di fronte alle scuole, non con il solo scopo di repressione, ma anche con l’obiettivo di prevenire la presenza di persone dedite all’attività di spaccio di sostanza stupefacente in collaborazione, nell’ultimo periodo, anche con il settore vigilanza di quartiere. Nel 2024, l’Unità cinofila, è stata impiegata in 65 servizi di prevenzione e ha supportato il Nos in 35 interventi.

La Squadra antidegrado

Diretta e coordinata dal commissario Guido Guglielmi, la Squadra antidegrado è formata da circa una decina di agenti. Nel 2024 la squadra ha effettuato numerose attività di prevenzione e repressione delle situazioni di degrado segnalate dai cittadini. Gli agenti sono intervenuti, mettendo a rischio la propria incolumità fisica, in diverse situazioni critiche che hanno portato talvolta al fermo o all’arresto di soggetti pericolosi. Oltre al passaggio mattutino nei luoghi noti di bivacco utilizzati da senzatetto e al controllo del territorio, le pattuglie antidegrado hanno collaborato attivamente con il personale dell’Unità Nos sia nell’identificazione di persone, sia in operazioni particolari e complesse. Non è mancato, inoltre, il supporto alle altre forze di polizia statali in operazioni di alto impatto, mirate alla tutela della sicurezza urbana.

Il 2024 si è concluso con più di 15.000 controlli finalizzati al contrasto e alla prevenzione di situazioni di criticità sul territorio, a favore della sicurezza urbana. La presenza costante delle pattuglie antidegrado sul territorio, in collaborazione con il personale del Nos, i servizi sociali e le unità di strada, ha fatto in modo che numerosi senzatetto accettassero l’accoglienza presso alcune delle strutture messe a disposizione dal Comune: anche grazie a questo, già dal 2023 si è registrata una diminuzione della presenza sul territorio di persone senza fissa dimora. Da circa una trentina di senzatetto che stazionavano in centro storico nel periodo 2021/2022, si è infatti passati a una presenza attuale inferiore alla decina. Attualmente le pattuglie antidegrado, gestiscono quotidianamente circa 30 controlli relativi a danneggiamenti, rifiuti, bivacchi, accattoni, mendicanti e tossicodipendenti.