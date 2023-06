VICENZA – Il nuovo sindaco dal Prefetto

Questa mattina il Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ha ricevuto, in Prefettura, il neoeletto Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha rappresentato una preziosa occasione per una prima disamina congiunta delle principali tematiche di interesse comune, dal Patto per la sicurezza urbana all’accoglienza e inserimento sociale dei richiedenti asilo, senza trascurare le questioni inerenti alla viabilità e alle infrastrutture, con particolare riferimento al progetto della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità destinato a modificare, a breve, l’assetto territoriale della città.

Nell’occasione il Prefetto, nel formulare al Sindaco i migliori auguri di buon lavoro, ha ribadito l’importanza del dialogo e della collaborazione tra Prefettura e Amministrazioni locali, evidenziando che la “squadra Stato” è sempre presente a supporto degli enti locali e dei cittadini per ascoltare e intercettare le specifiche esigenze del territorio.