Denunciato uno spacciatore sorpreso in via dei Mille

Nuova operazione antidroga della polizia locale. Il Nucleo operativo speciale (Nos) e la squadra Antidegrado hanno individuato, fermato e denunciato uno spacciatore in via deiI fatti si riferiscono a mercoledì pomeriggio quando gli agenti sono intervenuti nella zona tra corso Santi Felice e Fortunato, via dei Mille, via Bixio e via Legione Antonini anche in seguito a segnalazioni di alcuni residenti che hanno notato presenze sospette.Il pattugliamento ha permesso di individuare, verso le 17.30 in via dei Mille, uno scambio sospetto tra due persone. Il Nos ha fermato un uomo di 38 anni che ha consegnato spontaneamente 1,5 grammi tra cocaina e eroina, ammettendo di averli appena acquistati per 50 euro. Nel frattempo altri agenti in borghese e della pattuglia Antidegrado hanno pedinato il secondo uomo fino ad un locale di via Legione Antonini, dove lo hanno fermato e identificato. Successivamente, condotto al distaccamento di Campo Marzo e perquisito, il soggetto è stato trovato in possesso di 115 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.L’uomo, 37 anni, è stato denunciato per spaccio, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanza stupefacente.«L’attività della polizia locale – commenta il sindaco Giacomo Possamai – è incessante sul fronte del contrasto allo spaccio insieme al capillare presidio del territorio, a salvaguardia della tranquillità e della sicurezza dei cittadini».