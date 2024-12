Vicenza – Il Comune rimuove il plateatico di un bar vicino all’Olimpico, causa movida molesta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Giornale di Vicenza riporta che il Caffè degli Artisti, locale situato in corso Palladio a Vicenza vicino al Teatro Olimpico, è stato oggetto di una serie di controlli e sanzioni per diverse irregolarità. Le contestazioni vanno dalla musica ad alto volume oltre l’orario consentito alla somministrazione di alcol senza le necessarie autorizzazioni, fino all’occupazione abusiva di suolo pubblico con plateatici.

Il Comune ha ora ordinato al gestore di rimuovere entro otto giorni i tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere collocati su un’area di circa 45 metri quadri, in assenza della concessione necessaria. L’attenzione sul locale era aumentata dopo episodi di movida molesta, la scoperta di cinque lavoratori in nero e l’intervento per gestire un assembramento di 300 giovani.

Se il gestore non provvederà alla rimozione, sarà il Comune a liberare l’area, addebitando le spese.