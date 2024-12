Vicenza – Gira con merce rubata, poi lancia la bici contro una gazzella della polizia e prende a calci e pugni gli agenti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Ieri, verso le 3:30, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura di Vicenza, durante un pattugliamento in Corso Padova, hanno notato un uomo in bicicletta con una busta della spesa in mano. Alla vista degli agenti, l’uomo ha accelerato l’andatura e cercato di cambiare strada per allontanarsi. Il comportamento sospetto ha indotto gli agenti a seguirlo e fermarlo per l’identificazione.

Nonostante l’ordine di fermarsi, l’uomo ha reagito fuggendo a piedi, scagliando la bicicletta contro l’autovettura della Polizia, causando danni visibili al veicolo. L’uomo ha continuato la sua fuga, entrando in alcuni giardini privati in via Borgo Casale e successivamente in Via Alberi, dove è stato finalmente bloccato dopo aver aggredito gli agenti con calci e pugni. Dopo averlo messo in sicurezza, l’uomo è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti.

Durante la perquisizione, nella borsa che l’uomo portava con sé, sono stati trovati e sequestrati circa una ventina di pacchetti di sigarette di varie marche, diverse confezioni di tabacco, sigarette elettroniche e una trentina di gratta e vinci. La merce è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso indagini per verificare se possa trattarsi di merce rubata da tabaccai locali.

L’uomo è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, e le indagini proseguono per accertare la provenienza della merce sequestrata.