VICENZA – Fuggono all’alt della polizia e danneggiano due auto delle volanti: denunciati

Verso le 7:30 di domenica 14 aprile, un equipaggio di pattuglia della Questura ha notato un’autovettura Mercedes E 200 in Via Aldo Moro, a Vicenza, diretta verso Via Ragazzi del ’99, con la porta posteriore aperta e le gambe di un passeggero che sporgevano dal retro.

La vettura è stata inseguita e raggiunta in Via Ragazzi del ’99, ma anziché fermarsi come richiesto dagli agenti, il conducente ha accelerato bruscamente cercando di fuggire. Nonostante l’attivazione dei dispositivi luminosi e sonori della pattuglia, l’auto ha continuato a sfrecciare pericolosamente attraverso il centro abitato, percorrendo Vie Astichello, Strada Saviabona in direzione di Cavazzale, Monticello Conte Otto, e quindi Via Venezia, Viale Europa, Via Roi, Via Ca’ Orto, Strada Nicolosi e Via Maglio. È stata persino intrapresa una stradina in aperta campagna, durante la quale l’auto ha parzialmente urtato la recinzione esterna di un’abitazione. Alla fine della strada di campagna, un’altra pattuglia della Questura attendeva per bloccare la via.

Il conducente della Mercedes ha tentato di forzare il blocco, ma ha solo causato danni al veicolo della polizia e al muretto di un’abitazione rurale vicina. Nonostante la loro strenua opposizione, entrambi i fuggitivi (residenti entrambi a Thiene) sono stati bloccati e costretti dai poliziotti a uscire dall’auto con la forza.

Il conducente, un cittadino del Marocco nato nel 1995 e in regola con il permesso di soggiorno, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Il passeggero sdraiato sui sedili posteriori, un cittadino italiano nato nel 1998 (che si è poi rivelato essere il proprietario della Mercedes), ha dichiarato di non aver notato nulla e di non aver visto né sentito l’auto della polizia che li seguiva.

Durante la perquisizione, sono state trovate nelle tasche del conducente una bustina contenente 1,93 grammi di hashish e nelle tasche dell’italiano una bustina contenente 0,39 grammi di cocaina. L’autovettura è stata sequestrata insieme alle sostanze stupefacenti.

Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per possesso di stupefacenti per uso personale. Il conducente è stato denunciato per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, per violenza/resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla sua condotta alla guida e al fatto che aveva già la patente revocata.

Le due auto della polizia sono rimaste danneggiate durante l’inseguimento e l’incidente finale, ma fortunatamente nessun agente è rimasto ferito.