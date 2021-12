VICENZA – Donna rapinata con coltello nell’androne di un palazzo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Rapina ai danni di una donna di 60 anni in via Ferreri (laterale viale Trissino) a Vicenza. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di martedì’ 7 dicembre. La donna si era recata a casa di un’amica e stava aspettando nell’androne del palazzo quando è stata avvicinata da un soggetto travisato e armato di coltello che l’ha minacciato e le ha sfilato la borsa contenente documenti e la somma di 100 euro in contanti. Poi si allontana senza dire alcunché e senza ferirla.