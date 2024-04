Vicenza – Domenica ‘Trastevere in Arte’: ecco le vie che verranno chiuse

Domenica 21 aprile non si potrà circolare dalle 8 alle 22 in contra XX Settembre, in contra’ Porta Padova e nel tratto di contra’ San Domenico compreso tra stradella delle Cappuccine e contra’ XX Settembre.

Le vie interessate dalla chiusura, dovuta allo svolgimento dell’evento “Trastevere in arte”, rientrano all’interno del perimetro del blocco del traffico previsto dalla domenica ecologica del 21 aprile e in vigore dalle 10 alle 18.

Saranno deviate le linee del trasporto pubblico che transitano nelle vie interessate (per maggiori informazioni: https://www.svt.vi.it/).