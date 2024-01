VICENZA – Detenuto attacca tre agenti con una sbarra

Nel carcere di Vicenza si è verificata una nuova aggressione. Martedì, un detenuto noto per episodi pregressi di violenza ha attaccato tre agenti con una sbarra, costringendoli a ricorrere alle cure ospedaliere.

L’aggressione è scaturita dal fatto che l’uomo pretendeva di ottenere una camera singola, al momento non disponibile a causa di inagibilità. Pur cercando di calmarlo, la Polizia Penitenziaria è stata attaccata dall’uomo che ha utilizzato un’asta d’acciaio ricavata da un letto precedentemente rotto, precedentemente impiegato come ariete per sfondare la porta della cella.

Leonardo Angiulli, della segreteria regionale Uspp, sottolinea che tali continue aggressioni comportano un ulteriore carico di lavoro per il contingente di Polizia, il quale continua a soffrire di una grave carenza di personale.