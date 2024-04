VICENZA – Derubata la squadra di rugby in carrozzina: scatta la raccolta fondi online

Vicenza, mobilitazione online per la squadra di rugby in carrozzina H81 ASD dopo il furto del materiale sanitario e sportivo

“Il 12 aprile, durante la nostra tappa a Roma, ci hanno rubato, forzando il nostro furgone, del materiale sanitario e sportivo fondamentale per noi per poter giocare”.

Sulla piattaforma GoFundMe è scattata immediatamente la solidarietà nei confronti della squadra di Wheelchair rugby H81 ASD, di Vicenza, dopo quanto accaduto: 2.500 euro raccolti in poche ore.

“Il furto – scrivono i 4cats – non ci ha permesso di disputare la tappa di Roma e siamo dovuti tornare a casa dopo un lungo viaggio da Vicenza”.

“Vi chiediamo di sostenerci – aggiunge la squadra di rugby in carrozzina – per ricomprare il materiale sanitario e sportivo così da poter disputare le altre partite. Il nostro scopo – si legge – è permettere ad un sempre maggior numero di persone con disabilità di fare sport in un ambiente di inclusione e di sostegno”.Sulla piattaforma sono arrivate decine di donazioni, accompagnate da messaggi d’incitamento. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/ricomprare-materiale-rubato-alla-squadra-di-wheelchair-rugby