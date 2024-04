VICENZA – Dal 29 aprile lavori in Marosticana e strada Ponte dei Carri

Restringimento della carreggiata per tratti dalle 8.30 alle 17 e dalle 21 alle 6Da lunedì 29 aprile, per al massimo tre giorni e salvo condizioni meteo avverse, saranno eseguiti i lavori di ripristino del manto stradale in alcuni tratti di strada Marosticana e strada Ponte dei Carri.L’intervento, a cura di V-Reti, comporterà il restringimento di strada Marosticana, dall’incrocio con strada Ponte dei Carri a quello con strada di Polegge, e di strada Ponte dei Carri, dal civico 4 a strada Marosticana.

Il restringimento verrà attuato, per tratti e fasi progressive, dalle 8.30 alle 17 e dalle 21 alle 6. Sulla parte residua della carreggiata sarà sempre garantita la circolazione dei veicoli e il transito dei pedoni.