VICENZA – Calci e pugni fra migranti spacciatori al Park Cricoli

Ieri mattina, intorno alle 10:45, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta nel Park Cricoli a Vicenza, dopo una segnalazione riguardante una lite tra due individui che si stavano aggredendo fisicamente.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che uno dei due presentava una ferita sanguinante alla testa, presumibilmente causata da un colpo inferto dall’altro durante la rissa.

Poiché entrambi gli individui erano stranieri, sono stati immediatamente separati. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie, ma le sue condizioni non sono gravi.

L’aggressore, identificato come un cittadino di origine nigeriana, è stato portato in Questura per gli accertamenti di routine e successivamente denunciato per lesioni personali aggravate. Attualmente, la sua posizione è sotto esame dell’Ufficio Immigrazione.

È probabile che l’incidente sia legato al contesto del traffico di droga locale.