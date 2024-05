Vicenza – Autobus si schianta contro Porta San Bortolo: due feriti

Incidente stamane alle 9 a Porta San Bortolo a Vicenza. Un autobus SVT, tirando diritto alla rotatoria è finito contro Porta San Bortolo, forse a causa di un malore dell’autista. Quest’ultimo, assieme ad un passeggero (portato nel vicino ospedale con codice giallo), è rimasto lievemente ferito. L’impatto non sarebbe stato violento poiché l’autista sarebbe riuscito a rallentare in tempo. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso