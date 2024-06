VENETO – Allerta maltempo: previsti temporali, vento e grandine

La Regione Veneto ha diramato un bollettino con segnalazione di stato di attenzione per temporali per quasi tutto il territorio, eccetto l’Alto Piave. Tra il pomeriggio/sera di mercoledì 12 e la mattina di giovedì 13 ulteriore fase di tempo instabile, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e possibilità di locali fenomeni intensi (forti rovesci, qualche grandinata, raffiche di vento) tra Prealpi e pianura. Stato di attenzione idraulica per le province di Verona, Rovigo, Basso Vicentino e Padovano.

PREVISIONE METEO:

La parte finale della perturbazione che ci ha interessato in questi ultimi giorni transiterà sulla regione nella mattinata di giovedì 13. Tra il pomeriggio/sera di mercoledì 12 e la mattina di giovedì 13 è dunque prevista un’ulteriore fase di tempo instabile, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale e possibilità di locali fenomeni intensi (forti rovesci, qualche grandinata, raffiche di vento) tra Prealpi e pianura; nel corso della mattinata precipitazioni in diradamento e attenuazione

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AL SUOLO:

La criticità Idraulica è riferita al permanere di livelli sostenuti lungo l’asta del fiume Adige, con puntuali criticità al corpo arginale che interessano il tratto a valle di Boara Pisani.

La criticità Idrogeologica per temporali è da considerare valida fino alle ore 9:00 di domani 13 giugno.