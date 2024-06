VENETO – Guida gli autobus ed è sorpreso ad acquistare eroina

Un autista di autobus di linea a Padova è stato colto dalla polizia mentre acquistava eroina da uno spacciatore.

L’uomo, già sospeso dal servizio per tre mesi sempre per motivi legati agli stupefacenti, ha ammesso agli agenti di essere un cliente abituale del pusher, al punto da aver concordato di pagare la dose di eroina in un secondo momento. La polizia ha arrestato anche il venditore, processato per direttissima e condannato a 9 mesi di reclusione, oltre a una multa di mille euro. Per il 25enne nigeriano, sono già in corso le pratiche per l’espulsione dal paese. L’incidente è avvenuto vicino al capolinea degli autobus nel piazzale della stazione ferroviaria. L’autista non era in servizio al momento dei fatti. Gli uomini della Questura lo segnaleranno al Prefetto e all’azienda di trasporto pubblico urba