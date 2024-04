VICENZA – Arriva la domenica ecologica: ecco le zone interdette e gli eventi

La domenica ecologica del 21 aprile è dedicata alla Giornata mondiale della terra (Earth day), che ricorre ogni anno il 22 aprile.

È previsto il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18, con le consuete eccezioni.

Ordinanza Domenica ecologica 21 aprile 2024

Mappa area interdetta alla circolazione

Fac-simile modello di autocertificazione

EVENTI

Mostra mercato della terra con Campagna Amica e Slow Food

Piazza Matteotti 09:30 -19:00

Water truck di Viacqua

Piazza Matteotti 09 – 18

Gazebo di Aim Ambiente – Gruppo Agsm Aim

Iniziative di divulgazione rispetto al corretto ciclo di conferimento dei rifiuti e laboratori didattici per bambini

Piazza Matteotti 09.30 – 18.00

“Food blogging: raccontare un territorio attraverso il cibo”

Colonnato di Palazzo Chiericati alle 10.30

Le vicentine Monica Bellin e Lidia Materazzi, con la moderazione di Anna Maria Pellegrino, gastronoma e accademica della cucina italiana, terranno l’incontro “Food blogging: raccontare un territorio attraverso il cibo”, realizzato nell’ambito di Cities2030 Vicenza Food Lab del progetto europeo H2020 Cities2030, di cui il Comune di Vicenza è partner.

Museo civico di Palazzo Chiericati

Ingresso gratuito ai residenti di Vicenza e Provincia

“La bottega del piccolo scultore”, laboratori didattici per bambini a cura di Scatola Cultura

Un laboratorio pratico-esperienziale per manipolare uno dei più bei materiali di cui l’uomo fa uso da sempre: l’argilla. I nostri piccoli scultori, dopo una breve visita alle collezioni museali in cui si soffermeranno sulle statue, scopriranno che per arrivare all’opera finale di marmo… è necessario prima sporcarsi le mani di argilla!

Orario: 1° turno ore 14.00-15.15, 2° turno ore 15.30-16.45

Numero massimo partecipanti: 10/15 persone a turno

Prenotazione consigliata a info@scatolacultura.it oppure solo wapp, sms e telegram al 3483832395; possibilità di aggiunta in loco fino ad esaurimento posti

Età consigliata: bambini scuole primarie

Piantiamo Alberi Vitali

Giardino della chiesa di Santa Corona

Presentazione dell’albero fotovoltaico realizzato dagli alunni del Lampertico nel ambito del progetto “piantiamo alberti vitali”, sostenuto dal gruppo di lavoro costituito da EduchiAMO casainsieme, Fondazione Insieme Altovi Onlus e Comune di Vicenza, che vede partecipi gli studenti di Gestione delle acque e risanamento ambientale

I Lions club della Provincia di Vicenza festeggiano il Lions day

Piazza Castello

Gazebo informativi, un camper attrezzato per screening gratuiti e saranno proposte visite guidate in centro storico



Visite guidate alle aziende agricole del territorio



Azienda agricola Da Schio – L’azienda racconta il suo impegno nel proteggere la biodiversità, ospita un’esposizione artistica e organizza le visite guidate nei seguenti orari 10:30 – 11:30 – 16:30 – 17:30. Palazzo Da Schio Ca’ D’Oro in corso Palladio, 147 (dalle 10.30 alle 18:00)

Azienda agricola 100Orti presso Carpaneda

apertura dalle ore 10 alle ore 16. Visita guidata alle 10.30

laboratorio per grandi e piccoli di semina fiori e ortaggi in vaso alle 14.30

possibilità di pic-nic.

Azienda agricola Orna – “Il Lavandeto della Lobia” con ritrovo al parcheggio di via Aeroporti a Caldogno

spiegazione dimostrativa da parte degli Apicoltori anche con l’ausilio di arnie didattiche

donazione di una piantina “amica delle api” da parte del Lions Clus La Rotonda

attività di fattoria didattica (laboratori didattici suddivisi in 4 turni da 1 ore circa con massimo 30 partecipanti) da parte dell’azienda agricola Orna di Ponzio.

Partecipazione all’evento con iscrizione al seguente link https://bit.ly/giornataecologica?r=qr e scegliendo l’orario

Informazioni: Ufficio ecologia – Comune di Caldogno ecologia@comune.caldogno.vi.it

Azienda agricola Desy presso Strada di Lobia 200 (si consiglia di raggiungere l’azienda in bicicletta)

laboratorio di didattico per famiglie “dalla stalla al formaggio”, della durata di 2 ore, comprensivo di visita guidata alla stalla. A numero chiuso, su prenotazione al 3479247753. Primo turno dalle 9.30 alle 11.30.

laboratorio del formaggio e degustazione. A numero chiuso, su prenotazione al 3479247753. Primo turno dalle 9.30 alle 11.30. Secondo turno dalle 14.30 alle 16.30.

possibilità di pic-nic libero nei prati attorno alla fattoria. Consigliato raggiungerci in bicicletta.

Azienda agricola Pietribiasi in via dei Laghi 223, zona laghetto

visite guidate all’azienda agricola (durata 1 ora, alle 10, 11, 15 e 16) con giro sul frutteto; giro di 2/2,5 km del campo con coltura di stagione (frumento); momento con animali da cortile (caprette, galline, cavallo e molti altri animali. Offerta libera devoluta al gruppo scout Vicenza 14 (Clan) per finanziare il progetto di volontariato in Bosnia. Per informazioni: +39 3334060192



Eventi al Parco della Pace

Spettacolo “Terra la Nostra Unica Casa – astronomia, musica e un affascinante viaggio attraverso il tempo e lo spazio” a cura dell’astrofisica Elvira de Poli

A seguire “Terra, Acqua e Clima”, una breve analisi del chimico Alessandro Bizzotto

Hangar 1, ore 20:45

Vie d’acqua e di vita. Due giorni di confronto e passione per i fiumi di Vicenza

20 aprile, Cammino sull’Acqua

Ore 9.45-12. Da Giardino Salvi (Seriola) a Oratorio dei Proti (Retrone) un convegno itinerante e interattivo per conoscere il ruolo dei fiumi nella storia e nella geografia di Vicenza

Partecipazione su prenotazione.

I posti sono limitati dalla quantità delle cuffie disponibili.

21 aprile “Vicenza in Voga”

Discesa non competitiva in canoa/kayak lungo i fiumi Retrone e Bacchiglione: 18 chilometri tra città e campagna, con partenza dal parco Retrone e arrivo alla Conca di Navigazione di Colzè a Montegalda.

Transfert organizzato per recupero veicoli al parcheggio del Parco Retrone. Lungo il percorso, ci saranno alcuni stop culturali per illustrare luoghi particolarmente significativi

Ore 8:30 benvenuto ai partecipanti e discesa imbarcazioni in fiume

Ore 10:00 partenza da Parco Retrone

Ore 10:30-11:00: in attesa del passaggio delle canoe a Ponte San Michele, dialogo in musica – sull’acqua – tra il Canzoniere Vicentino e Roberto Tombesi (su barca tradizionale a voga alla veneta)

Ore 13.00 circa: passaggio al “Vaso di Debba”

Ore 14.30 circa: arrivo alla Conca di Navigazione di Colzè

Iniziativa organizzata da Lega Navale Italiana, veloCittà, La Piccionaia, Legambiente Vicenza, Ecotopia, EquiStiamo, Calypso Adventure e Canoa Club Vicenza

Per maggiori informazioni:

https://www.velocitta.it/news/vie-dacqua

https://www.velocitta.it/news/cammino-acqua-20-aprile-2024

https://www.velocitta.it/news/vicenza-in-voga-21-aprile-2024



Pedalata FIAB

partenza ore 09:30 da Piazza Matteotti con giro delle aziende agricole

Clean up Plastic Free

Zona Quadrilatero

09:15 ritrovo piazzale Bologna

Ingresso libero al Museo d’arte sacra di Monte Berico e visite guidate

Apertura straordinaria ore 10-12 e ore 14-18 (ingresso libero con offerta)

Visite guidate alle 11 e alle 16

Prenotazioni: museomonteberico@gmail.com



Apertura straordinaria laboratori dell’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta” grazie a WWF Vicenza – Padova

Ingresso gratuito ore 09:00 – 18:00

Visite guidate in Villa Guiotto Bruttomesso

stradella Perin 61, Anconetta – ore 10:00/11:00/14:00

e-mail: annachiara.bruttomesso@gmail.com Tel: 3408168734

Informazioni

Blocco del traffico

I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà domenica 21 aprile dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche.

Verrà, inoltre, incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico locale, prevedendo l’incremento delle corse centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per tutta la giornata.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Sono inoltre aperti i parcheggi Cattaneo e Framarin.

Chi può circolare

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria); i veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell’area interessata al blocco che si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus); i veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

Per altre particolari casistiche il direttore del servizio Ambiente, energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

Sanzione

Per chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 87 euro.

In caso di pioggia

In caso di maltempo intenso il blocco del traffico potrà terminare in anticipo rispetto all’orario previsto o essere annullato. Sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.