VICENZA – Area ex aerostazione: prorogate al 26 maggio le manifestazioni d’interesse

Sono stati prorogati al 26 maggio i termini per presentare la manifestazione di interesse per l’utilizzo dell’immobile dell’ex aerostazione e della vicina area verde all’interno del Parco della Pace, per realizzarvi attività di carattere educativo – didattico, ludico – ricreativo, motorio – sportivo e ambientale.

L’immobile ha una superficie di 340 metri quadrati, mentre l’area verde ha un’estensione di 6.500 metri quadrati.

L’avviso dettaglia i requisiti, i compiti, gli oneri e il canone annuo di utilizzo. La durata della concessione è pari a cinque anni, rinnovabili per ulteriori cinque.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva devono farne richiesta tramite Pec entro il 26 maggio secondo le modalità indicate al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/344114