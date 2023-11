VICENZA – Appartamento a fuoco: ustionato un residente

ICENZA, INCENDIO APPARTAMENTO: USTIONATO IL RESIDENTE

Poco prima delle 10:00, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Mille a Vicenza per l’incendio al primo piano di un piccolo appartamento di un edifico di case popolari: ferito il residente. I pompieri arrivati nell’immediatezza dalla vicina sede con tre mezzi, hanno trovato l’uomo all’esterno dell’abitazione, attaccato all’esterno di una porta finestra per mettersi al riparo dalle fiamme. Il 61enne rimasto ustionato è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale in codice giallo. l vigili del fuoco, hanno spento le fiamme che hanno interessato il bilocale, le cui cause sono al vaglio del personale intervenuto. Inagibile l’abitazione fino al rispinto degli impianti e delle condizioni di salubrità. Sul posto anche la polizia di stato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.