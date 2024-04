VICENZA – Al San Bortolo nuovo macchinario per diagnosi e trattamento endoscopico donato dal Gruppo Mastrotto

E’ stato consegnato al reparto di Chirurgia Pediatrica la nuova colonna endoscopica per la diagnosi e il trattamento endoscopico delle malattie gastroenterologiche pediatriche donato da Gruppo Mastrotto all’Ospedale San Bortolo di Vicenza in collaborazione con l’associazione Vicenza for Children.

La generosa donazione del Gruppo Mastrotto arricchirà di nuove tecnologie il reparto del San Bortolo, consentendo all’Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica di migliorare l’attività di endoscopia digestiva chirurgica Pediatrica. Ne usufruiranno ì piccoli pazienti che, fin dal primo giorno di vita e sino al diciottesimo anno di età, potranno essere trattati con un approccio chirurgico altamente mininvasivo. Nella pratica quotidiana, questo si traduce nel trattamento di diversi quadri patologici in cui l’endoscopia digestiva avanzata ha un’importante applicazione nelle malformazioni congenite dell’apparato gastrointestinale, nei pazienti con gravi difficoltà di alimentazione che necessitano di un supporto nutrizionale attraverso vie artificiali e nei bambini che soffrono – congenitamente o a seguito di pregressi interventi chirurgici – di reflusso gastro-esofageo acuto o cronico.

Sono molteplici le patologie che possono essere diagnosticate e curate in maniera meno invasiva. Grazie al nuovo macchinario, che fornisce un netto miglioramento della qualità nelle immagini, i chirurghi pediatrici dell’ospedale incrementeranno la precisione diagnostica e terapeutica della loro attività, con il fine ultimo di garantire ai piccoli pazienti un più alto livello di cura.

Il reparto di Chirurgia del Bambino dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza è Centro di Riferimento Regionale, Italiano ed Europeo per la Chirurgia ed Urologia Mininvasiva Pediatrica. Il Direttore Dott. Salvatore Fabio Chiarenza e la sua equipe di Chirurghi, oltre a fare “teaching” presso le università locali, hanno incarichi di docenza in master e corsi universitari in Chirurgia Mininvasiva sia in ambito Nazionale che Internazionale (USA, Egitto, Sud America).

Il sostegno del territorio e l’accesso alle cure mediche sono da sempre parte degli obiettivi di responsabilità sociale di Gruppo Mastrotto, che negli anni ha sostenuto l’Ospedale San Bortolo in diverse iniziative. Per questo progetto, finanziato interamente da Gruppo Mastrotto con il supporto dei suoi fornitori, l’azienda si è avvalsa ancora una volta della collaborazione di Vicenza for Children, una ONLUS costituita da volontari che offrono tempo e supporto ai bambini malati contribuendo all’acquisto di medicinali e strumenti elettromedicali. Nel 2023, Vicenza for Children ha ricevuto il premio come “Associazione dell’anno” per la provincia di Vicenza.

L’inaugurazione ha visto la presenza di una rappresentanza dei diversi soggetti coinvolti, tra cui il dott. Cristiano Finco, Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica,il dott. Salvatore Fabio Chiarenza, Direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza, Santo e Giovanna Mastrotto per Gruppo Mastrotto e Alberto Girardi e Anna Astarita per Vicenza for Children.

Santo Mastrotto, fondatore di Gruppo Mastrotto assieme al fratello Bruno, ha commentato così l’iniziativa: «Da anni, come azienda, ci impegniamo a mettere in atto e supportare iniziative volte alla salute collettiva del nostro territorio, che passa anche dall’accesso paritario per tutti all’assistenza sanitaria. Con la scelta di dotare il reparto di chirurgia pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di un nuovo macchinario in grado di limitare sensibilmente l’invasività di alcune diagnosi e terapie, abbiamo voluto esprimere con determinazione il nostro concreto contributo alla cura e al benessere dei pazienti più piccoli e, quindi, più fragili. Colgo l’occasione per ringraziare i nostri fornitori, che hanno scelto di supportare questo progetto contribuendo con una donazione al posto dei tradizionali omaggi natalizi».

«Quest’anno celebriamo il nostro decennale di fondazione – ha dichiarato Alberto Girardi, Presidente di Vicenza for Children – e siamo felici di farlo con questo progetto condiviso assieme al Gruppo Mastrotto, che da anni sostiene l’Ospedale San Bortolo, così come facciamo noi, sia con donazioni, sia con la presenza, accanto ai bambini e alle loro famiglie, di tanti volontari (che speriamo possano crescere sempre più di numero) . In questi 10 anni abbiamo donato apparecchiature, strumentazioni e materiali medici specialistici, tra cui la prima “Bambiambulanza”, un’unità mobile di rianimazione pediatrica, e altro ancora, per un valore di circa 1 milione e 200 mila euro».

« L’endoscopia digestiva ha compiuto straordinari progressi negli ultimi anni – sottolinea il dott. Cristiano Finco, Direttore Sanitario dell’ULSS 8 Berica – e continua a trovare applicazioni sempre più ampie, sia per le tipologie di patologie trattate sia per la complessità dei casi: oggi è possibile infatti svolgere per via endoscopica interventi che fino a pochi anni fa potevano essere fatti solo chirurgicamente. I benefici per i pazienti sono ben noti, in termini di riduzione del dolore post operatorio e in generale di una ripresa più tempestiva, e questi fattori naturalmente sono a maggior ragione importanti nei pazienti pediatrici, in quanto aiutano anche a ridurre il trauma emotivo legato all’intervento. Da anni la Chirurgia Pediatrica del San Bortolo è un punto di riferimento nella chirurgia mininvasiva e questa donazione innalza ulteriormente gli standard tecnologici di un reparto già di eccellenza ».

«Nel corso degli anni, l’evoluzione della chirurgia pediatrica ha sempre mirato a una minore invasività, ponendosi come obiettivo primario la riduzione del dolore nei bambini. Il reparto di Chirurgia pediatrica del S. Bortolo, pioniere da oltre 20 anni nelle tecniche mininvasive, è sempre aggiornato e all’avanguardia e, in quest’ottica, l’endoscopia digestiva avanzata (che agisce attraverso le cavità endocorporee) diventa un alleato sempre più importante nel diagnosticare precocemente e trattare le patologie mediche e soprattutto chirurgiche del bambino», conclude il Dottor Salvatore Fabio Chiarenza, Direttore del reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza. «Non posso che ringraziare Gruppo Mastrotto, insieme all’associazione Vicenza for Children, per questo importante supporto. Si tratta di un grande aiuto, non solo per tutto il reparto di Chirurgia Pediatrica, ma anche e soprattutto per i nostri piccoli pazienti».

INFO SU GRUPPO MASTROTTO

Gruppo Mastrotto, con sede principale nel distretto conciario di Arzignano (VI), è oggi il primo gruppo conciario in Italia e tra i primi player a livello globale, con oltre 375 milioni di euro di fatturato e più di 2.000 dipendenti in tutto il mondo. Gruppo Mastrotto realizza la sua produzione in 15 stabilimenti, 11 in Italia e 4 all’estero (Brasile, Indonesia, Messico e Tunisia), e ha una rete commerciale che raggiunge più di 110 Paesi. L’azienda, fondata da Arciso Mastrotto con figli Bruno e Santo, è oggi guidata dalla seconda generazione: Chiara e Graziano Mastrotto.