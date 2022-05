VICENZA – “Adotta una rotatoria”, il Comune cerca sponsor

Nell’ambito dell’iniziativa “Adotta una rotatoria”, il Comune cerca soggetti interessati a finanziare e curare gli allestimenti floreali e arbustivi delle aree verdi delle rotatorie e degli assi stradali della città. L’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per le sponsorizzazioni nel 2022 e 2023 è disponibile nel sito del Comune. Gli operatori, le associazioni o fondazioni interessati potranno presentare domanda fino al 31 dicembre 2023.

“L’iniziativa “Adotta una rotatoria” viene intrapresa dal Comune da anni – spiega l’assessore al verde pubblico Mattia Ierardi – Alla disponibilità a finanziare e curare gli allestimenti delle aree verdi delle rotatorie e degli assi stradali della città, corrisponde un ritorno in termini di visibilità e immagine per i soggetti che se ne occupano a cui viene consentita la posa di cartelli dove sponsorizzare il loro nome, marchio e logo. È un’iniziativa che consente di abbellire le nostre strade. Ringrazio per la collaborazione tutti gli sponsor interessati”.

Al momento sono 30 le rotatorie “adottate” in città, per mezzo di contratti della durata variabile tra i tre e i cinque anni, che disciplinano l’allestimento, la manutenzione e in alcuni casi anche il pagamento delle utenze legate al sistema di irrigazione o la fornitura di servizi, come ad esempio “Internet gratuito” in dieci istituti scolastici.

Con l’ultimo avviso pubblico è stato ideato anche un nuovo logo “Adotta una rotatoria – Comune di Vicenza”, che insieme allo stemma comunale e a quello Unesco, caratterizzeranno le tabelle di comunicazione della sponsorizzazione degli operatori.

L’avviso pubblico è disponibile nel sito del Comune nella sezione pubblicazioni online, altre gare e avvisi.