VICENZA – 26enne in piscina ubriaco con 8 coltelli e droga. Minaccia e molesta bagnanti: denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri la Centrale Operativa della Questura riceveva alcune richieste di intervento urgente da parte di diversi bagnanti presenti presso la Piscina Comunale di San Pio X con le quali veniva segnalata, all’interno degli spazi della piscina stessa, la presenza un soggetto alterato che stava dando in escandescenze e che, con molestie e provocazioni, stava creando disturbo e preoccupazione alle persone presenti, tra cui numerosi minorenni.

Inviati immediatamente sul posto, gli Agenti di Polizia della Squadra “Volanti” provvedevano in un primo momento ad individuare, fermare ed indentificare il soggetto in questione, che al momento del controllo non opponeva resistenza.

A seguito della successiva ispezione alla quale veniva sottoposto dai Poliziotti, il soggetto – tale R.N., 26enne vicentino residente in città con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità in particolare contro il patrimonio, per stupefacenti e per porto abusivo d’armi – veniva trovato in possesso di 8 coltelli, di cui la maggior parte a serramanico, e di circa 30 grammi dihashish: per questi motivi, quindi, veniva accompagnato negli Uffici di Viale Mazzini per il prosieguo degli accertamenti a suo carico.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria R. N. veniva denunciato dalla Polizia alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di porto abusivo di armi, segnalato alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, che palesano una concreta pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica determinata altresì da una spiccata propensione a violare le leggi, creando disagio, timore e preoccupazione, il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ha altresì emesso nei confronti di R. N. un Divieto di Accesso (DACUR ) alle strutture della Piscina Comunale di San Pio X ed alle sue pertinenze per la durata di 2 anni.

L’eventuale inottemperanza del presente provvedimento è punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni di reclusione, e con la multa da 8.000 a 20.000 Euro.

“Si è trattato di un episodio assai grave, che poteva degenerare e provocare ben più tragiche conseguenze – ha evidenziato il Questore Sartori –. Il pronto intervento della Polizia è risultato efficace per impedire che ciò potesse accadere, e ad evitare che comportamenti di tal genere possano destare particolare allarme sociale e compromettere la civile convivenza. L’obiettivo è quello di mantenere il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia, facendo percepire alla cittadinanza la vicinanza delle Istituzioni”.