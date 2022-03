VICENTINO – Minorenne in preda a crisi prende a sassate auto e aggredisce carabinieri: denunciato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Valdastico sono intervenuti in Via dei Longhi a Pedemonte. Al loro arrivo hanno trovato un minorenne del posto che, preda di una crisi nervosa, stava lanciando dei sassi contro un veicolo parcheggiato sulla via. Il giovane, alla vista dei militari, ha assunto un atteggiamento violento e provocatorio che ha provocato dei lievi danni ad una delle auto di pattuglia e delle lesioni ad uno degli operanti.

Una volta arrivati in caserma il ragazzo, già noto per diversi precedenti simili, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento.