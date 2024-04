VICENTINO – Guida una moto con patente falsa e senza assicurazione: denunciato e multato

La Polizia Locale Nord Est Vicentino interveniva a Thiene, in via del Terziario, il giorno 6 aprile 2024, intorno alle 11:05. Una pattuglia del Consorzio ha fermato per un controllo stradale un motociclo guidato da un uomo di 53 anni residente a Tezze sul Brenta. L’uomo mostrava agli agenti una patente di guida rilasciata dalle autorità competenti della Croazia, la quale, sebbene sembrasse autentica a prima vista, presentava alcuni elementi che destavano dubbi sulla sua genuinità.

Dopo aver condotto gli opportuni accertamenti e verifiche tramite gli strumenti tecnici disponibili presso l’ufficio di polizia giudiziaria del comando, i sospetti venivano confermati. Di conseguenza, l’uomo veniva deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà per l’utilizzo di un documento di guida contraffatto. Inoltre, gli veniva contestata una sanzione amministrativa di 3.570 € per aver circolato senza essere in possesso di una valida patente di guida, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo.