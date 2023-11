VICENTINO – Fuori strada con la moto: 27enne in muore in ospedale

Aggiornamento

Il 27 enne ricoverato in rianimazione è morto a causa delle gravi ferite riportate.

++++ L’incidente

Grave incidente a Schio ieri sera alle 23. Un 27enne di Bassano del Grappa, alla guida di una BMW GS, stava percorrendo la SP 46 Variante destra Leogra con direzione Vicenza, quando, giunto all’altezza di curva a sinistra, per cause in corso di accertamento è fuoriuscito dalla parte destra della sede stradale. A seguito delle gravi ferite riportate, è stato ricoverato – in prognosi riservata – nel reparto rianimazione dell’Ospedale di Santorso.