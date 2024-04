VICENTINO – 43enne violento con moglie e figlio: arrestato. La donna e il ragazzo salvati in tempo dai carabinieri

A Sovizzo, nella notte del 10 aprile 2024, si è verificato un grave episodio al termine di una lite tra coniugi per motivi banali. Un uomo di 43 anni ha manifestato comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della sua compagna, coetanea, e del loro figlio minorenne. Inizialmente si è limitato a insulti verbali, ma presto la situazione è degenerata. La coppia, già alle prese con difficoltà passate simili, non aveva mai richiesto l’intervento dei Carabinieri in precedenza.

Durante l’ultima lite, la donna, per sfuggire ai maltrattamenti del marito, si è rifugiata con il figlio in una stanza della casa e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. L’uomo, preso da un accesso di rabbia, ha cercato in tutti i modi di abbattere la porta della stanza con violente spallate, pugni e calci, riuscendoci solo parzialmente.

L’intervento tempestivo di due pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valdagno e dei Carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore ha permesso di bloccare l’uomo, evitando il peggio. Grazie alle testimonianze delle vittime, ancora sotto shock, i Carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica dell’incidente, che ha portato all’inevitabile arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate nei confronti della moglie e del figlio minorenne.