Vicentina la prima no-vax denunciata per aver istigato ad occupare la stazione

E’ vicentina la prima no-vax denunciata per istigazione a delinquere. Si tratta di una quarantenne residente nei dintorni di Vicenza dipendente di un’azienda privata. La notizia è riferita dall’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Secondo la Digos, che non ha diffuso dettagli sulla persona, la donna avrebbe istigato tramite Telegram a protestare contro il Gren Pass invadendo la stazione. Vi sarebbe anche una seconda persona, un vicentino residente in città, sotto osservazione. La manifestazione organizzata per mercoledì si è poi rivelata un totale flop. Solo una dozzina di persone si sono radunate nel piazzale della Stazione, andando via senza un nulla di fatto. Per domani è organizzata una seconda manifestazione in centro a Vicenza contro il Green Pass, ma per ora non è arrivata alcuna comunicazione in Questura, quindi i manifestanti potrebbero essere denunciabili.