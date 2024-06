VICENTINO – Auto finisce contro due camion: ferito 33enne

Grave incidente stamane alle 9.30 a Thiene. Un 33enne di Schio, alla guida di una Ford, stava percorrendo la NSA 384 in direzione di Schio. All’altezza del chilometro 3+700, per cause ancora in corso di accertamento, ma probabilmente dovute a un malore, ha perso il controllo del veicolo deviando verso il centro della carreggiata. La Ford ha colpito violentemente la parte anteriore sinistra di un autoarticolato che procedeva in senso opposto, per poi urtare un secondo autoarticolato, anch’esso nella parte anteriore sinistra, che seguiva il primo.

L’urto ha fatto ruotare l’auto, che ha continuato a procedere senza controllo per circa 70 metri, fermandosi infine di traverso sulla corsia in direzione Thiene. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del SUEM 118, che ha prestato le prime cure al conducente della Ford, successivamente trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Santorso.

Per regolare il traffico e rilevare l’incidente, sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene. È stato richiesto anche l’ausilio di una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per chiudere la NSA in direzione Thiene.