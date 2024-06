VENETO – 21enne ubriaco alla guida in fuga per un’ora: poi prende a calci e a pugni i carabinieri

I carabinieri di Legnago hanno arrestato la scorsa notte un 21enne dopo che questi, alla guida di un’auto e ubriaco, si è dato alla fuga quando i militari gli hanno imposto l’alt in centro a Legnago. Il giovane per un’ora è fuggito dileguandosi nelle campagne fra Legnago e Oppeano, prima di essere fermato a Ca’ Degli Oppi (Verona). Non prima di aver subito uno speronamento da parte del giovane. Una volta fermato ha reagito sferrando calci e pugni contro i militari. Quattro di questo hanno necessitato di cure mediche prognosi dai 5 ai 7 giorni). Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. E’ stato multato e la patente gli è stata ritirata.