VENETO – Studenti minorenni rapinati in stazione dei treni: arrestato 20enne

I carabinieri di Portogruaro (Venezia) e di Azzano Decimo (Pordenone) hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 20enne, ritenuto responsabile di tre rapine ai danni di studenti minorenni nell’area della stazione ferroviaria di Portogruaro.

Durante le indagini sono stati identificati altri quattro ragazzi coinvolti nelle rapine. Per questi ultimi sono stati adottati vari provvedimenti: un “foglio di via obbligatorio” dal Comune di Portogruaro della durata di 2 anni, due “avvisi orali”, e due “divieti di accesso e stazionamento in determinati luoghi per ragioni di sicurezza” della durata di 1 anno.

4o