VENETO – Violento scontro fra due camion e un’auto: donna ferita

PIAZZOLA SUL BRENTA, INCIDENTE TRA DUE MEZZI PESANTI E UN’AUTO: UNA DONNA FERITA

Poco prima delle 9:30, di mercoledì 3 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 94 all’altezza degli uffici postali di Tremignon in via G. Marconi a Piazzola sul Brenta (PD) per un incidente stradale tra due mezzi pesanti e un’autovettura: ferita la conducente del mezzo leggero. I pompieri arrivati dalla sede centrale di Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’automobilista è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in eliambulanza in ospedale. Illesi gli autisti dei mezzi pesanti. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.