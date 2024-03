VENETO – Violento scontro fra due auto: due feriti

Poco prima delle 12:30, di lunedì, 18 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra Via Raspa e Via Aurelia a Riese Pio X per lo scontro tra una Renault Megane ed un’Audi A1, quest’ultima finita rovesciata su un fianco: feriti i due autisti. I pompieri arrivati da Castelfranco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati presi in cura dal personale del Suem per essere trasferiti in pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.