VENETO – Violento scontro fra bus e auto: due morti (marito e moglie del Vicentino), due ragazzi e l’autista feriti

Ore 16.40 – Nota dei vigili del fuoco (sotto: le foto)

Alle ore 13.50, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Baldaria in via Santa Giustina a Cologna Veneta per un incidente frontale tra un’auto e un autobus della società ATV, grave il bilancio: deceduti due anziani coniugi a bordo della vettura, feriti due studenti e l’autista del pullman. I vigili del fuoco arrivati da Caldiero, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista dell’autobus rimasto incastrato, che è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in eliambulanza in ospedale. Trasferiti in ambulanza in ospedale i due studenti rimasti feriti. Niente da fare nonostante i soccorsi sanitari per i due coniugi ultraottantenni, deceduti sul colpo. I carabinieri e la polizia stradale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata al traffico.

In aggiornamento

Tragico incidente a Cologna Veneta poco prima delle 14 a Cologna Veneta in via Santa Giustina (frazione dei Baldaria). In base alle prime informazioni si sarebbero scontrati un auto Opel Astra ed un autobus di linea Atv (236), diretto da San Bonifacio a Pressana (Verona). Il bilancio è gravissimo. Due persone sono morte (marito e moglie di Sarego) e tre i feriti (due studenti a bordo dell’autobus e l’autista rimasto incastrato). A causare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza da parte dell’automobile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con elicottero ed ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. I feriti sono stati portati negli ospedali di San Bonifacio e Borgo Trento di Verona. Due sono in condizioni serie ed uno è grave