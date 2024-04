VENETO – Va a pescare in barca e non torna più: giovane trovato morto

Un 37enne residente a Chioggia, Nicola Bellemo, è stato trovato morto domenica sulla propria imbarcazione. Era uscito da casa dei genitori a Sant’Anna per andare a pescare in laguna. L’allarme è scattato quando i genitori non ne hanno più avuto notizia e hanno tentato di raggiungerlo telefonicamente. Sono stati gli stessi genitori a trovarlo incosciente sulla barca. Sul posto sono stati chiamati i sanitari e i carabinieri ma non vi è stato nulla da fare.