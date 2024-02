VENETO – Uomo travolto e ucciso da un’ambulanza

Tragico incidente ieri (giovedì 8 febbraio) in tarda serata in via XXIV Maggio a Conegliano (Treviso). Un uomo di 75 anni residente a San Vendemiano, Adriano Canzian (residente nelle vicinanze), è stato travolto da un’ambulanza mentre stava passeggiando con i suoi cani. Il mezzo stava portando un paziente all’Ospedale di Conegliano ed è stato necessario l’arrivo di una seconda ambulanza per riuscire a portarlo a destinazione. L’autista dell’ambulanza è rimasto illeso ma in stato di shock. Sul posto la polizia stradale. Il traffico nella zona è stato temporaneamente bloccato.