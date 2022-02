VENETO – Ubriaca fradicia entra in un ufficio con l’auto

Poteva avere conseguenze tragiche l’incidente provocato ieri pomeriggio alle 16.30 da una ragazza bellunese alla guida di una Fiat Marea con un tasso alcolemico (rilevato poi dagli agenti di polizia) di 2,5 g/l, cinque volte superiore al limite. A bordo anche un’altra persona. La giovane, dopo aver svoltato da via Sant’Andrea in via Mezzaterra a Belluno, è finita sotto i portici e ha sfondato la porta di uno studio professionale, dentro al quale fortunatamente non vi era alcuna persona. Fortunatamente è rimasta illesa, come pure il passeggero, ma è stata denunciata e le è stata ritirata la patente.