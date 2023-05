VENETO – Tutte le feste per gli amanti dei bisi

Al via la rassegna che promuove i preziosi legumi del Veneto

Tutto pronto per Bisi in Festa, la nuova rassegna del gusto firmata Unpli Veneto che, dal 7 maggio al 11 giugno, metterà in mostra uno tra i prodotti fiore all’occhiello del Veneto.

È stata, infatti, presentata oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, la Seconda Edizione della manifestazione dedicata ai bisi del Veneto.

La rassegna, promossa da UNPLI Veneto, è articolata in sette eventi che avranno luogo sul territorio regionale dal 7 maggio all’11 giugno 2023: 7 e 14 maggio a Combai, Miane (TV); 18- 22 maggio a Lumignano, Longare (VI); 19- 21 maggio a Baone (PD) e Pozzolo, Villaga (VI); 19- 22 e 26- 29 maggio a Colognola ai Colli (VR); 26 maggio – 5 giugno a Peseggia, Scorzè (VE); 1- 4 e 9- 11 giugno a Pianiga (VE).

Il riconoscimento De.Co. (Denominazione Comunale) per il loro valore storico e culturale, è stato assegnato ai Bisi venetidai Comuni di Baone (PD), Longare – Lumignano (VI), Peseggia – Scorzè (VE), Pozzolo – Villaga (VI), a cui si aggiunge il marchio di qualità della Camera di Commercio di Treviso per Borso del Grappa (TV).

Bisi in Festa si appresta dunque ad inserirsi a pieno titolo nell’ampio progetto di marketing territoriale ideato da UNPLI Veneto che vede come punto focale la valorizzazione del territorio attraverso la presentazione e promozione dei prodotti enogastronomici di eccellenza.

Calendario eventi

7 e 14 maggio, Combai, Miane (TV): Risi e Bisi – È Verdiso

Ass. Bisi de Borso – Pro Loco Combai / @pisellidiborsodelgrappa / @prolococombai

18-22 maggio, Lumignano, Longare (VI): Sagra dei Bisi di Lumignano

Ass. Bisi di Lumignano / 329 8979144 / @sagradeibisi

19-21 maggio, Baone (PD): Bisi a Baone

Pro Loco Baone – Ass. Bisi & Bisi Baone / prolocobaone@gmail.com / @LaFestaDeiBisiDiBaone – @prolocobaone – @BisiDiBaone

19-21 maggio, Pozzolo, Villaga (VI): Festa dei “Bisi de Pozzolo”

Ass. L’Oliveto – Comune di Villaga / 3406918898 / @festadeibisipozzolo

19-22 e 26-29 maggio, Colognola ai Colli (VR): 65^ Sagra dei Bisi

Pro Loco Colognola ai Colli / info@prolococolognola.it / @prolococolognola

26 maggio – 5 giugno, Peseggia, Scorzè (VE): Festa dei Bisi

Pro Loco Scorzè – Comitato Festa dei Bisi di Peseggia

info@prolocoscorze.it / @proloco.scorze – @festa.deibisi

Dall’1 al 4 giugno e dal 9 all’11 giugno, Pianiga (VE): Festa dei Bisi di Pianiga

Pro Loco Pianiga / prolocopianiga@gmail.com/ @prolocodipianiga

I Bisi del Veneto

PRODOTTO

I deliziosi bisi del Veneto si caratterizzano per il loro bel colore verde e la loro dolcezza, peculiarità uniche conferite loro dalle caratteristiche dei terreni dove vengono coltivati.

AMBIENTE

Le caratteristiche del terreno di coltivazione sono fondamentali, poiché conferiscono al prodotto le sue peculiari caratteristiche organolettiche: nelle aree collinari le coltivazioni si estendono sui versanti esposti a sud, al riparo dall’umidità e dalla nebbia della pianura sottostante, in aree che godono di clima mite tutto l’anno; in pianura, invece, l’ambiente agrario è molto fertile e ricco d’acqua.

CURIOSITÀ

I bisi rappresentano un prodotto di eccezionale qualità dal sapore prelibato, tanto che i Dogi di Venezia lo richiedevano per celebrare la Festa di San Marco il 25 aprile, con il tipico piatto Risi e bisi.

I piselli fanno parte della famiglia delle leguminose e si contraddistinguono per essere ricchi di acqua, minerali, vitamine e antiossidanti; riducono il colesterolo “cattivo” e contribuiscono a mantenere in salute il sistema nervoso.

Il pisello è da sempre considerato simbolo di fortuna e prosperità e anticamente i suoi fiori venivano usati per intrecciare ghirlande da offrire alle spose.