VENETO – Turista tedesco muore e viene ritrovato in una forra. Donna bloccata su un isolotto salvata in extremis

SEDICO, TURISTA TEDESCO PERDE LA VITA IN UNA FORRA. UNA DONNA SU UN ISOLOTTO DEL TORRENTE MAE’ PORTATA IN SALVO CON L’ELICOTTERO

Mercoledì mattina 22 maggio, i vigili del fuoco hanno rinvenuto privo di vita come accertato dal personale medico del Suem, un turista tedesco che aveva intrapreso un trekking a piedi da Venezia a Monaco. L’allarme era scattato nella notte dopo la richiesta di aiuto dei familiari, che non avevano più ricevuto notizie dall’uomo. Le squadre dei vigili del fuoco, ordinarie e fluviali, già operative dalla notte, hanno rinvenuto in una forra di Val Fogarè a Sedico l’uomo privo di vita.

La salma è stata recuperata dal personale dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago 153 del reparto volo di Venezia per essere messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’elicottero in fase di rientro, ha eseguito alle 10:15 un altro intervento a Longarone dove è stata segnalata una donna su un isolotto del torrente Maè incapace a guadagnare la riva. L’equipaggio l’ha recuperata e portata al sicuro. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e portata in ospedale.