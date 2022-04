VENETO – Trovato uomo strangolato in una cabina telefonica: attorno al collo il cavo della cornetta

Un uomo è stato trovato senza vita alle 13.30 all’interno di una cabina telefonica nel parco Bachelet a Busa di Vigonza (Padova). L’uomo sarebbe stato strangolato con il cavo della cornetta. Si tratterebbe di un indiano o bengalese notato di recente nella zona, ma la cui identificazione è difficile non essendo stati trovati documenti. Ha lanciato l’allarme un passante. Sul posto i carabinieri e i sanitari del Suem 118. Ignote le cause del decesso, non è esclusa l’ipotesi del suicidio. Sul posto anche la Polizia Locale.