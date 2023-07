VENETO – Trovato il corpo della donna caduta nel canale di irrigazione

CITTADELLA, TROVATA DECEDUTA UN’ANZIANA CADUTA IN UN PICCOLO CANALE D’IRRIGAZIONE

È stata trovata in un canale d’acqua priva di vita la donna anziana di Cittadella le cui ricerche erano iniziate questa mattina, poco dopo le 9, da parte dei vigili del fuoco dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari. La donna, quasi 90enne, è uscita di casa perdendo probabilmente l’orientamento. L’unità di comando locale dei vigili del fuoco, da dove sono state coordinate le ricerche si è posizionata Via Casonetto punto di residenza della donna. Impiegate squadre di terra, nuclei cinofili e l’elicottero Drago 149 che ha lungo sorvolato la zona. Poco pima di mezzogiorno un volontario ha individuato la donna, probabilmente scivolata all’interno del canale d’acqua. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.