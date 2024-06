VENETO – Tre auto prendono fuoco in un garage: intervengono i pompieri (FOTO)

Intervento dei vigili del fuoco oggi alle 6:45, per l’incendio in un ricovero auto in via Longon, a Monfumo (TV): tre mezzi coinvolti. Nessuna persona è rimasta ferita.

Impegnata a spegnere le fiamme la squadra del distaccamento di Montebelluna, supportata dai volontari di Asolo. Coinvolta anche una catasta di legno vicino alla struttura. In corso la bonifica dell’area e l’accertamento da parte dei vigili del fuoco sulle cause del rogo.

Sul posto anche i carabinieri.