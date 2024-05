VENETO – Tragedia all’alba in autostrada A4: donna precipita da cavalcavia

Tragedia lungo l’autostrada A4 stamane all’alba. Una donna di 30 anni è precipitata da un cavalcavia all’altezza di Vigonza. Caduta sulla sede autostradale, potrebbe anche essere stata investita dai mezzi in transito. Lungo il tratto in direzione Milano si sono formato molti chilometri di coda. Sul posto la polizia stradale e la scientifica per i rilievi. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo