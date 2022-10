VENETO – Studenti sparano alla professoressa con una pistola ad aria compressa

Un’Ansa riporta di quanto successo in un istituto superiore di Rovigo, dove una professoressa è stata colpita da alcuni pallini di gomma, esplosi da uno studente con una pistola ad aria compressa durante la lezione. I fatti risalgono alla settimana scorsa e sono accaduti in una classe prima dell’istituto “Viola Marchesini”; l’episodio è stato ripreso da un altro studente, che ha diffuso il tutto sui social, fino a che non è stato pubblicato sul sito de “La Voce di Rovigo”. La docente è stata colpita alla testa e a un occhio. La dirigente dell’istituto, oltre ai provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti, ha avvertito la Polizia.

Ora, gli studenti dovranno seguire delle ore di formazione civica, mentre la professoressa è finita in ospedale per ricevere le cure del caso. Sanzioni verranno inflitte a tutta la classe, ma le più gravi saranno per chi ha esploso i due colpi e per il ragazzo che ha filmato l’episodio.