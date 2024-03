VENETO – Sparatoria in strada: uomo ferito, è grave

Stamani, poco prima delle 8.00, un uomo di 37 anni, K.H., originario del Kosovo, è stato ferito da colpi di arma da fuoco in via Tabacchi a Chiarano (frazione di Fossalta Maggiore), nel territorio di Treviso.

Al momento, gli autori dell’aggressione sono sconosciuti.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, per le indagini del caso. Il 37enne sarebbe stato colpito da due colpi di pistola a bruciapelo mentre stava camminando per raggiungere la propria auto. Sarebbe stato avvicinato da uno scooter Yamaha T-Max a bordo del quale vi erano due soggetti. Uno dei due ha sparato colpendolo ad una gamba e ad un fianco