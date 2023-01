VENETO – Spara al cane appena investito: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, martedì 10 gennaio 2023, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cittadella (Padova), intervenivano presso l’abitazione di un 79enne del posto perché segnalato per aver sparato ad un cane.

Sul posto i militari accertavano che l’anziano, trovato il cane della figlia agonizzante nel giardino di casa perché investito da un’auto, pensando di allievare le pene dell’animale, gli aveva sparato un colpo esploso con il fucile da caccia regolarmente detenuto.

La povera bestiola non moriva e veniva recuperata dal Servizio Veterinario nel frattempo allertato, decedendo l’indomani mattina. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Padova per uccisione di animali e gli sono state ritirate le armi e le munizioni in suo possesso.