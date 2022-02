VENETO – Sorpreso a rubare in un supermercato, arrestato 27enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Giovedì sera, intorno alle 21, un giovane di 27 anni è stato arrestato fuori da un noto supermercato di Verona a causa di un tentato furto. Il ragazzo si sarebbe appropriato indebitamente di merce del supermercato per circa 400 euro. A denunciarlo un’addetta del supermercato, che avrebbe notato l’uomo mentre prelevava alcuni articoli dagli scaffali dei supermercati, per poi vederlo andare in cassa solo con qualche bibita e una merendina.

Il giovane è stato quindi fermato all’uscita del supermercato dalla stessa addetta del supermercato fino all’arrivo della polizia. Il giovane quindi avrebbe consegnato la sacca piena di oggetti rubati. In seguito ad alcune verifiche, sarebbe stato accertato che la borsa nera nella quale il giovane aveva occultato i dispositivi elettronici era stata foderata con più strati di fogli d’alluminio. Con questa tecnica avrebbe superato le barriere senza far scattare l’allarme. Nello zaino del giovane anche diversi capi d’abbigliamento.