VENETO – Sindrome di Down, un giorno da pompieri per imparare la sicurezza

Una visita per far conoscere ai ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) ONLUS della sezione della provincia di Belluno, i mezzi e per provare alcune attività come lo spegnimento di piccoli incendi con estintori e manichette.L’incontro svolto nei giorni scorsi nella sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Belluno è stato organizzato a seguito dell’incontro formativo, svolto a fine aprile, che aveva avuto lo scopo di approfondire i temi della disabilità intellettiva, delle modalità di relazione ed approccio con le persone con sindrome di Down.In particolar modo nell’incontro è stata approfondita la gestione di una telefonata o un intervento di soccorso con persone con disabilità intellettiva. L’ottima riuscita dell’incontro con i ragazzi entusiasti di aver partecipato all’esperienza, con la presenza di un assistente, ha dato il via ad una proficua collaborazione per incontri futuri.