VENETO – Escursionista si fa male in discesa: interviene il soccorso alpino

Verso le 12.15 la Centrale del 118 è stata attivata per un escursionista che, scendendo con un amico dal Bivacco Fanton, aveva riportato la probabile distorsione della caviglia e non era più in grado di proseguire. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato a circa 2.300 metri di quota e ha individuato i due che si stavano muovendo sulla neve al momento dell’incidente, con il sentiero invisibile, 400 metri sotto il Bivacco, e ha verricellato il tecnico di elisoccorso. Il ventenne di nazionalità tedesca è stato recuperato con un verricello di 20 metri assieme al compagno, trasportato a valle e controllato dall’equipe medica. I due giovani sono poi rientrati autonomamente.