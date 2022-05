VENETO – Si spaccia per meccanico ma sta rubando il catalizzatore: arrestato

Martedì sera, in via Catania a Verona, un uomo di 30 anni è stato arrestato per un tentato furto. Il giovane, spacciandosi per meccanico, stava cercando di appropriarsi del catalizzatore della macchina.

A chiamare la polizia i passanti, che insospettiti da quello che faceva il giovane, che sosteneva di star lavorando alle riparazioni su di un’auto in sosta alle 10 di sera, hanno chiamato gli agenti. Il giovane stava infatti cercando di appropriarsi del catalizzatore. I residenti, compreso che le mosse del giovani erano sospette e poco credibili, hanno chiamato i proprietari e poi la polizia. Il trentenne avrebbe così cercato di allontanarsi.

Trovato dagli agenti nella vicina via Agrigento, il giovane è finito in manette a seguito degli accertamenti dei poliziotti, che hanno trovato la vettura danneggiata in corrispondenza di dove era stato posizionato il cric. Mercoledì mattina, il giovane è stato processato per direttissima e ora deve firmare alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.